Es werden noch weitere Tote befürchtet

In den USA ist die Zahl der Toten durch den Hurrikan “Michael” auf mindestens 30 gestiegen. Allein im besonders betroffenen US-Staat Florida stieg die Opferzahl nach dem Fund von zwölf weiteren Leichnamen auf 20, sagte Sheriff Tommy Ford am Dienstag örtlichen Medien. In Georgia starb mindestens ein Mensch, in North Carolina gab es drei und in Virginia sechs Tote.