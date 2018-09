Hurrikans nähern sich USA und Karibik: Evakuierung angeordnet

Ein Jahr nachdem schwere Stürme 2017 die Region heimgesucht hatten, schotteten am Montag die Menschen wieder ihre Häuser ab und kauften die Supermarktregale leer, wie der Sender CNN berichtete. An den Tankstellen bildeten sich Autoschlangen. Weiter südlich im Atlantik bewegte sich Sturm “Isaac” auf die Karibikinseln zu.

#BREAKING: Hurricane Florence is approaching the United States’ East Coast. One of the most powerful storms in 14 years. #Florence

More than 1,500,000 people are evacuated. Let’s pray for the storm to calm! 🙏 pic.twitter.com/XajEcSBe0l

— Hananya Naftali (@HananyaNaftali) 11. September 2018