Hyperloop-Röhre soll im Dezember in Los Angeles eröffnet werden

Beim Hyperloop rasen Kapseln durch eine Röhre wie in einer Rohrpost von Stadt zu Stadt. Die Magnetschwebebahn in Los Angeles erreicht Höchstgeschwindigkeiten von 250 Stundenkilometern, wie Tusk auf Twitter schrieb. Künftig sollen mehr als 300 Stundenkilometer erreicht werden.

Verschiedene Hyperloop-Projekte weltweit

Hyperloop ist eines der High-Tech-Unterfangen des Unternehmers, der auch den Elektroautobauer Tesla und das Raumfahrtunternehmen SpaceX gegründet hat. Auch weitere Firmen arbeiten an der Entwicklung von Hyperloop-Systemen. So hat Virgin Hyperloop One des britischen Milliardärs Richard Branson Tests im US-Bundesstaat Nevada vorgenommen und ein Forschungszentrum in Südspanien eröffnet.

The first tunnel is almost done — Elon Musk (@elonmusk) 22. Oktober 2018

(APA/AFP)