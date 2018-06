Ex-Hypo-Vorstand Kircher zu 18 Monaten Haft verurteilt

Ex-Vorstand Josef Kircher legte ein Geständnis ab - © APA (Archiv)

Der ehemalige Hypo-Vorstand Josef Kircher ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt erneut wegen Untreue verurteilt worden. Es geht um zwei Schiffsfinanzierungen mit mehr als 20 Mio. Euro. Er erhielt dafür 18 Monate unbedingte Haft. Der enorme Schaden habe eine bedingte Strafnachsicht ausgeschlossen, sagte Richter Gernot Kugi in seiner Begründung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.