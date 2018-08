Hypo Salzburg im ersten Halbjahr mit mehr Überschuss

2,3 Mio. Euro an Negativzinsen bezahlte die Hypo Salzburg an ihre Kunden aus. - © Hypo Salzburg/Archiv

Die Hypo Salzburg hat im ersten Halbjahr 2018 einen Konzernperiodenüberschuss nach Steuern in der Höhe von knapp 3,3 Millionen Euro erwirtschaftet, nach gut 1,3 Mio. Euro in der Vergleichsperiode 2017, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Halbjahresbilanz hervorgeht.