Ibrahimovic erzielte 500. Tor seiner Karriere

Ibrahimovic machte seinen 500. Treffer kurz vor der Halbzeitpause. Er verwandelte ein Zuspiel seines Mitspielers per “Karate-Kick” zum 1:3 in der 43. Minute. Für Ibrahimovc, der im März von Manchester United in die USA gewechselt war, war es der 17. Treffer der laufenden MLS-Saison. Los Angeles verlor das Spiel am Ende mit 3:5.

(APA/dpa)