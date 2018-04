Biathlon-Weltverband IBU um Normalisierung bemüht

Kuchenmeister sieht durch die aktuellen Vorwürfe auch keine Zerreißprobe für den Sport. “Wir müssen jetzt einmal die Ermittlungsergebnisse der Polizei abwarten. Erst dann sehen wir, ob und welche Schritte wir setzen müssen.” Momentan stehe der Verband ohne jegliche Information vonseiten der Behörden da. “Wir wissen derzeit nicht einmal, nach welchen Unterlagen die Ermittler genau gesucht haben.”

Als er am vergangenen Dienstag ins Büro gekommen ist, habe die Hausdurchsuchung der Polizei bereits begonnen. Die Ermittler seien letztlich von der Früh bis kurz vor Mitternacht im Haus gewesen und hätten Kopien der Server und Festplatten vorgenommen. Ergebnisse von Blutproben seien nicht darunter gewesen. Diese würden auf einem Server des globalen Anti-Doping Administration & Management System (ADAMS) liegen.

Er habe persönlich nie Hinweise gehabt, dass etwas nicht stimmen könnte, sagte Kuchenmeister. Mit Besseberg habe er am Mittwoch ganz kurz sprechen können. “Er hat mich gestern angerufen und angekündigt, dass er für die Dauer der Ermittlungen sein Amt zurücklegen wird. Für ein ausführlicheres Gespräch zu den Vorwürfen war aber keine Zeit.” Ob er noch Vertrauen in den langjährigen IBU-Präsidenten habe, wolle Kuchenmeister nicht sagen. “Solange ich keine Beweise und Fakten sehe, weiß ich nicht, was ich glauben soll.”

Die Arbeit der IBU sehe er nicht als gefährdet. “Wir bereiten uns momentan auf die kommende Wintersaison vor. Jetzt wo uns der Präsident und die Generalsekretärin fehlen, müssen wir uns die Arbeit aufteilen. Aber die Treffen mit den nationalen Komitees finden weiter statt. Auch der Informationsfluss zu Athleten, Sponsoren und Partnern ist gewährleistet.” Mit Klaus Leistner werde jener der IBU-Vizepräsidenten, der geografisch am nächsten zur Salzburger IBU-Zentrale sitzt, beim täglichen Ablauf im Büro und bei der Organisation helfen.

Eine kolportierte persönliche Nähe Bessebergs zu den Russen lässt für Kuchenmeister noch keine Rückschlüsse auf die Richtigkeit der Vorwürfe zu. “In Russland ist Biathlon Nationalsport. Das Land ist ein entsprechend wichtiges Mitglied der IBU. Besseberg war für immerhin 26 Jahre Präsident im Weltverband. Da lernt man viele Leute kennen.”

