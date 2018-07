Identitäre-Prozess: Letzte Fragerunde mit den Angeklagten

17 Anhänger der IBÖ vor Gericht - © APA (Stringer)

Der Prozess gegen 17 Anhänger der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ) ist am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht in die vorletzte Runde gegangen. Allen Beschuldigten wird die Teilnahme an einer kriminellen Organisation vorgeworfen, einigen auch Verhetzung, Sachbeschädigung und Nötigung. Nachdem die Zeugenbefragung bereits abgeschlossen war, wurden die Angeklagten ergänzend befragt.