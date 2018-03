Freisprüche für Identitäre nach Audimax-Störaktion

Identitäre stürmten eine Aufführung im Audimax - © APA

Freisprüche in allen Punkten hat es am Donnerstag für Mitglieder der “Identitären” gegeben. Die Störaktion bei einer Aufführung von Elfriede Jelineks “Schutzbefohlenen” im Audimax der Uni Wien sei keine Verhinderung einer Versammlung gewesen, so die Richterin nach dem zweiten Verhandlungstag. Vorwürfe der Körperverletzung gegen zwei Mitglieder seien zudem nicht genügend nachvollziehbar gewesen.