Identitären-Prozess in Graz ohne Störsender fortgesetzt

In Graz wird weiter prozessiert - © APA

Im Grazer Straflandesgericht ist am Dienstag der Prozess gegen 17 Anhänger der “Identitären Bewegung Österreich” (IBÖ) fortgesetzt worden. Allen Beschuldigten wird die Teilnahme an einer kriminellen Organisation vorgeworfen, einigen auch Verhetzung, Sachbeschädigung und Nötigung. Am vierten Tag konnte wieder ohne Störsender, den das Gericht aktiviert hatte, kommuniziert werden.