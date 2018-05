IG-Luft-Tempolimits: Köstinger will Ausnahme für E-Autos – gerechtfertigt?

Ziel hinter der Maßnahme sei es, den Anteil an E-Autos in Österreich deutlich zu erhöhen, was auch wichtiger Schwerpunkt der Klima- und Energiestrategie sei. Dafür will Köstinger die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit die Länder, die für Maßnahmen gemäß IG-Luft zuständig sind, die Möglichkeit haben, diese Ausnahmen umzusetzen. Derzeit ist der “Luft-Hunderter” auf rund 300 Streckenkilometern anwendbar und könnte in Zukunft für alle E-Autos ausgesetzt werden.

In Salzburg gilt das flexibel Tempolimit auf der Stadtautobahn (Luft-Achtziger) und der Tauernautobahn zwischen dem Golling und dem Knoten Salzburg (Luft-Hunderter). Die Verkehrsclubs begrüßen die Ausnahme für E-Autos, zumal diese ja keine Luftschadstoffe ausstoßen. Was haltet ihr davon?