IGGÖ weist Einmischung beim Thema Kopftuch zurück

Vielmehr gehe es hier um “die ureigene Aufgabe der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich”. Die IGGÖ betonte in ihrer Presseerklärung, sie sei eine “staatlich anerkannte Religionsgesellschaft mit einem verfassungsrechtlich garantierten Bereich der inneren Angelegenheiten”. Dazu würden insbesondere die Auslegung der Glaubensgrundsätze und die Glaubensausübung zählen. “Ob und allenfalls wie eine Kopfbedeckung zu tragen ist, fällt in die Zuständigkeit dieser inneren Angelegenheiten.”

Die IGGÖ unterstrich erneut, “dass das freiwillige Tragen eines Kopftuches ein Teil der Glaubenspraxis und des Islams ist”. Kinder seien von religiösen Verpflichtungen ohnehin ausgenommen, betonte die IGGÖ. “Allerdings darf vorausgeschickt werden, dass jegliche politischen Zwänge, Verbote oder Gebote gegenüber muslimischen Kindern, als Eingriff in unsere inneren Angelegenheiten zurückzuweisen sind.”

Die Glaubensgemeinschaft äußerte die Vermutung, “dass erneut Symbol- und Verschleierungspolitik auf dem Rücken der muslimischen Minderheit in Österreich ausgetragen wird”. Dabei würden “bedauerlicherweise” erneut Kinder “als emotionalisierender Faktor in der Debatte instrumentalisiert”. Gegen “diskriminierende Gesetze und Repressalien” werde die IGGÖ “stets entschieden und mit allen uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln vorgehen”, hieß es.

Die FPÖ hat bereits am Dienstag die IGGÖ und deren Präsidenten Ibrahim Olgun kritisiert, nachdem Olgun zuvor erklärt hatte, dass die IGGÖ alle rechtlichen Mittel gegen ein Kopftuch-Verbot für Mädchen in Kindergärten und Volksschulen ausschöpfen werde. FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus meinte, die Islamische Glaubensgemeinschaft predige “Botschaften an der Grenze zum politischen Islam”. Auch die ÖVP übte am Dienstag Kritik: Kopftücher bei Kindern seien “keine innerislamische Angelegenheit, sondern ein gesellschafts- und integrationspolitisches Problem”, so VP-Generalsekretär Karl Nehammer.

Vor allem den Vorwurf der Nähe zum politischen Islam wies die Glaubensgemeinschaft empört zurück: “Den Versuch gewisser Politiker, die IGGÖ als eine Organisation in Verbindung mit dem ‘politischen Islam’ bzw. ‘Islamismus’ zu bringen, verurteilen wir auf das Schärfste.”

(APA)