Ikea tauscht gebrauchte Möbel in Gutscheine um

Der blau-gelbe Möbelriese Ikea will grüner werden und sich in Richtung Kreislaufwirtschaft bewegen. Weil Möbel heutzutage aber immer schneller ausgetauscht werden, sollen Kunden nun in jeder Filiale in Österreich gebrauchte Ikea-Möbel zurückgeben können – dafür sollen sie eine Guthabenkarte erhalten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.