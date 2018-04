Iker Casillas absolvierte 1000. Spiel seiner Karriere

Der 36-Jährige wird Porto zu Saisonende verlassen - © APA (AFP)

Der spanische Torhüter Iker Casillas hat am Montag eine beeindruckende Marke erreicht. Der 36-jährige bestritt das 1000. Spiel seiner Fußball-Karriere. Grund zum Feiern gab es für den fünffachen Welttorhüter allerdings nur aufgrund des Jubiläums. Seine Mannschaft FC Porto verlor in Lissabon mit 0:2 gegen Belenenses und gab damit die Führung in der portugiesischen Liga an Benfica Lissabon ab.