Illegaler Tiertransport mit 300 Vögeln auf A6 gestoppt

In dem Transporter entdeckten die Beamten 19 Holzkisten mit insgesamt 289 verschiedenen Vögeln sowie drei jungen Papageien in einem Kübel. Der Lenker aus Spanien gab an, dass er um etwa 18.45 Uhr in der Slowakei losgefahren war. Gegen 20.00 Uhr endete die Fahrt jedoch im Burgenland.

Die Vögel soll der Spanier auf einem Vogelmarkt sowie von Privatpersonen in Nitra und Galanta (Slowakei) gekauft haben. Bis zum Zoo in Spanien wären die Tiere laut Polizei auf der rund 3.100 Kilometer langen Strecke mehr als 37 Stunden unterwegs gewesen, hieß es am Dienstag.

Obwohl die Vögel transportfähig und in einem guten Zustand waren, wurde dem Mann die Weiterfahrt aufgrund der fehlenden Bescheinigungen untersagt. Er musste in die Slowakei zurückkehren und wird nun angezeigt, so die Exekutive.

(APA)