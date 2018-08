Im Sommer bisher 72 Alpintote in Österreichs Bergen

Der Ausflug in die Berge ging oft tödlich aus - © APA (dpa/Symbolbild)

Vom 1. Mai bis 19. August sind 72 Menschen in Österreichs Bergen ums Leben gekommen. Die meisten davon, nämlich 45, beim Bergsteigen und Wandern, bestätigte das Kuratorium für Alpine Sicherheit gegenüber der APA die am Freitag in der Tageszeitung “Die Presse” veröffentlichten Zahlen. Im Vergleichszeitraum im Jahr 2017 wurden in Österreich 69 Alpintote verzeichnet.