Immer mehr Kinder in Salzburg in Betreuung

Immer mehr Kinder sind in Salzburg in Betreuung. (Symbolbild) - © Land Salzburg/Sabine Bauer

Das Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen hat sich in den vergangenen fünf Jahren vergrößert. Vor allem gibt es mehr Krabbelgruppen, während das Angebot bei Tageseltern zurückgeht. Ein Viertel der unter Dreijäh­rigen wird in Salzburg außer Haus betreut. Bis zum Schuleintritt steigen die Betreuungsquoten auf de facto 100 Prozent.