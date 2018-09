Immer mehr Rettungseinsätze mit übergewichtigen Patienten

Innenansicht des Spezialfahrzeugs (gestellte Szene) - © APA (Berufsrettung Wien)

Rettungseinsätze mit übergewichtigen Patienten sind in Wien in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Die Wiener Berufsrettung hat für diese Fälle ein eigenes Spezialfahrzeug, dessen Trage für den Transport von Patienten mit bis zu 450 Kilo geeignet ist. Im ersten Halbjahr 2018 musste dieser Betten-Intensiv-Transporter (BIT) bereits 52 Einsätze absolvieren – so viele wie im gesamten Jahr 2013.