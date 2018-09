Immer mehr Salzburger Schüler in Tagesbetreuungen

In Salzburg werden immer mehr Kinder in der Nachmittagsbetreuung untergebracht. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in der ganztägigen Betreuung an Salzburgs Schulen hat sich seit 1999/2000 mehr als verfünffacht. Ein Blick in die Statistik zeigt: Waren es vor 20 Jahren 1.183 Burschen und Mädchen, so sind es im neuen Schuljahr bereits 6.251, die das Angebot der Nachmittagsbetreuung und der Ganztagsschule in Anspruch nehmen.