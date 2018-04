Immofinanz mit Gewinnsprung nach Russland-Ausstieg

Das avisierte Angebot des US-Investors Starwood werde man prüfen, sobald es offiziell vorliege – und danach auch dazu Stellung nehmen. Aber eigentlich sei der offerierte Preis zu niedrig, gab Schumy am Donnerstag im Bilanzpressegespräch zu verstehen. Nachdem Gespräche über eine mögliche Fusion mit der CA Immo von der Immofinanz ausgesetzt wurden, steht für sie auch ein möglicher Verkauf des CA-Immo-Pakets zur Diskussion. Man werde aber nichts unternehmen, was sich für die eigenen Aktionäre schlecht auswirke. Auch eine mögliche Fusion müsste für beide Seiten ein Gewinn sein, wurde betont. Schumy meinte aber, grundsätzlich böten Immo-Fusionen Vorteile, sie seien günstig am Kapitalmarkt und bei der Finanzierung.

Nach Abschluss der (2015 gestarteten) Restrukturierung 2017 wolle die Immofinanz im Sektor künftig eine bestimmende Rolle einnehmen, betonte Schumy. Die Portfolioeffizienz habe man signifikant gesteigert, die operativen Kennzahlen verbessert, Risiken beseitigt, die Bilanz gestärkt und das Kreditprofil weiter verbessert. Der Vermietungsgrad liege mit 94,2 Prozent auf Rekordhöhe, der Personalaufwand sei um ein Sechstel gesenkt, alle historischen Rechtsstreitigkeiten auf Aktionärsebene beendet. Die Finanzierungskosten lägen erstmals unter zwei Prozent. Die historisch hochverzinsten Alt-Anleihen drosselte man von 630 auf 300 Mio. Euro, so CFO Stefan Schönauer.

Die operative Pipeline sei weiter auf Deutschland ausgerichtet. Insgesamt betreibe man acht Projekte mit 313 Mio. Buchwert aktiv, die nach Fertigstellung rund 452 Mio. Euro Verkehrswert aufweisen sollen. Die beiden größten, das trivago-Headquarter und die neue Uniper-Zentrale (beide in Düsseldorf) mit zusammen 56.000 m2 Bürofläche sollen im dritten Quartal an die Mieter übergeben werden, allein daraus winken 16 Mio. Euro Mieterlöse im Jahr. Samt neun Vorhaben in Vorbereitung umfasst die Pipeline 17 Projekte mit 404 Mio. Euro Buchwert. Vom gesamten Immo-Vermögen sollen rund zehn Prozent auf Projekte entfallen, nicht mehr. Ihr mittelfristiges Verkaufsprogramm – im Gesamtumfang von 1 Mrd. Euro – hat die Immofinanz zu vier Fünftel umgesetzt. Mit den Erlösen finanziert man Entwicklungen und Zukäufe.

Das Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen – also bereits ohne Russland – drehte deutlich ins Plus von 147,4 Mio. Verlust auf positive 181,0 Mio. Euro. Das operative Ergebnis stieg von 74,5 Mio. auf 107,6 Mio. Euro. Die Mieterlöse wuchsen, trotz etwas kleinerem Portfolio, von 233,4 auf 234,5 Mio. Euro. Das Ergebnis aus Asset Management stieg auf 150,8 (133,1) Mio. Euro, das Ergebnis aus Immo-Verkäufen drehte von -18,9 auf 26,0 Mio. Euro ins Plus, das Ergebnis aus der Immo-Entwicklung blieb mit -28,8 (-6,5) Mio. Euro negativ.

Man habe das zurückliegende Jahr 2017 genutzt, um die letzten großen Altlasten zu bereinigen, die Bilanz zu stärken, das operative Geschäft zu optimieren und die Kosten zu senken, betont CEO Oliver Schumy. Die Bilanz sei nun gestärkt und “wetterfest”. Das Immovermögen betrage 4,2 Mrd. Euro, der Wert des CA-Immo-Anteils habe sich auf über 680 Mio. Euro erhöht und die liquiden Mittel auf rund 480 Mio. Euro. Der Verschuldungsgrad (Netto LTV) habe sich auf 40,8 Prozent verbessert (Ende 2016: 49,0 Prozent).

Dass die Dividende für 2017 von 6 auf 7 Cent/Aktie steigen soll, war schon bekannt; die Ausschüttung erfolgt als Einlagenrückzahlung, steuerfrei für in Österreich ansässige Privatpersonen. Für 2018 ist eine weitere Erhöhung der Dividende auf 8 Cent/Aktie geplant. Damit komme man aus heutiger Sicht auf eine Dividendenrendite von knapp vier Prozent, so Schumy. Die Immofinanz-Titel lagen am Donnerstag an der Börse kurz nach 12.45 Uhr mit 1,40 Prozent im Plus, CA Immo 1,02 Prozent im Minus, der ATX war mit +1,63 Prozent fester.

(APA)