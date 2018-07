Imran Khan bei Pakistan-Wahl deutlich voran

Ex-Sportler Imran Khan dürfte die Wahl gewonnen haben - © APA (PTI)

Nach Auszählung von 95 Prozent der Wählerstimmen bei den Parlamentswahlen in Pakistan liegt die Bewegung für Gerechtigkeit (Tehreek-e Insaf/PTI) von Ex-Cricketstar Imran Khan in Führung. Demnach konnte die PTI 109 der 272 zur Wahl stehenden Wahlkreise gewinnen, wie die Wahlkommission am Freitag mitteilte.