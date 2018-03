In der Justiz regt sich massiver Protest gegen Kürzungen

Die Bundesregierung dementierte die kolportierten Einsparungen bei den Richtern. “Im Doppelbudget 2018 und 2019 wird keine einzige Richterplanstelle eingespart”, sagte ein Sprecher der Regierung gegenüber der APA. Weder in der zivil- noch strafrechtlichen Gerichtsbarkeit und auch nicht im Bereich der Bundesverwaltungsgerichte sollen demnach Richterposten reduziert werden. “Die Einsparungen im Justizressort werden in der Verwaltung und anderen Bereichen eingebracht, jedoch definitiv nicht bei den Richterplanstellen”, so der Regierungssprecher. Dies sei auch nie anders geplant gewesen.

Matejka hingegen betonte, dass man sich “weitere Maßnahmen überlegen” werde, sollte es keine Gesprächsbereitschaft über das Justizbudget geben. Denn mit den geplanten Kürzungen könnten die Gerichte ihre Leistungen und die Qualität nicht im vorgesehenen Umfang aufrechterhalten: Längere Verfahren wären die Folge – und an eine zügige Umsetzung des neuen Erwachsenenschutzgesetzes sei nicht zu denken.

Die Justiz würde zum “sicherheitspolitischen Flaschenhals”, wird doch gleichzeitig die Polizei aufgestockt, was mehr Anzeigen und somit mehr Arbeit für die Strafgerichte bedeutet. Auch bei Asylverfahren droht eine Verlängerung, sollen doch Stellen am Bundesverwaltungsgericht gestrichen werden. Angesichts der Flüchtlingswelle zugestandene 120 befristete Planstellen sollen dort nicht verlängert werden.

Den Gerichten und Staatsanwaltschaften sollen nicht nur weitere Stellen von Beamten und Vertragsbediensteten (82 heuer, 88 plus weitere 46 Stellen 2019) gestrichen werden – sondern de facto auch Richter. 40 Planstellen an Zivil- und Strafgerichten sollen mit dem Argument des “Überstandes” nicht nachbesetzt werden.

Dabei wäre, so Matejka, nicht nur keine Streichung, sondern umgekehrt sogar eine Aufstockung dringend nötig. Ab Mitte des Jahres soll das Erwachsenenschutzgesetz umgesetzt werden, dann müssen 60.000 Sachwalterschaften überprüft werden. Mit reduziertem Personalstand werde das nur sehr verzögert geschehen können.

Von der Nicht-Nachbesetzung der 40 Richterstellen betroffen sind vor allem Eltern, denen etwa eine vorzeitige Rückkehr aus der Karenz nicht genehmigt wird – und Richteramtsanwärter, die künftig jahrelang auf die Ernennung zum Richter warten müssten. Zudem wolle das Ministerium die auferlegten “plus 46” einzusparenden Stellen 2019 zum größten Teil bei den Richteramtsanwärtern kappen: 40 Planstellen sollen bei ihnen gestrichen werden, das heißt, man werde “fast keine” absolvierten Studenten mehr in den richterlichen Vorbereitungsdienst mehr übernehmen können.

(APA)