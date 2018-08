In Hallein ausgebüxte Hündin fast eine Woche später in Oberndorf aufgetaucht

Ellie gilt als eine Angsthündin. Etwas dürfte sie erschreckt haben als sich vergangenen Montag (6. August) in Hallein ihren Besitzern einfach aus dem Auto sprang und davonlief. Mehrere großangelegte Suchaktionen in der Umgebung wurden gestartet – alle blieben ohne Erfolg. Ellie war weg.

Auch auf diversen Facebook-Seiten wie “Hunde entlaufen vermisst gefunden in Österreich” wurde ein Aufruf veröffentlicht. “Bitte keine Einfangversuche sondern bei Sichtung mich kontaktieren, im Tierheim Hallein oder direkt bei der Polizei anrufen. Diese wurden verständigt. Die Besitzer werden von uns dann verständigt. Bitte teilt fleissig . Die Besitzer sind verzweifelt und machen sich grosse sorgen um ihre Maus 😢 😢 😢 (…)” ist hier zu lesen.

Oberndorfer entdecken herrenlose Hündin

Am Samstag schließlich erreichte Christoph Thür von der Initiative Oberndorf eine Nachricht, dass in der Gemeinde ein streunender Hund unterwegs sei. Thür stellte daraufhin einen Aufruf auf die Facebook – und dieser führte zum Erfolg.

Nur wenige Stunden später Kontakt mir Besitzern

Schon wenige Stunden später läutete das Telefon und der Kontakt zu den Besitzern aus Hallein konnte hergestellt werden, informiert Thür am Montag. Diese konnten dann innerhalb kürzester Zeit ihren entlaufenen Liebling wieder einfangen. Der fast einwöchige Ausflug der Hündin nahm somit glücklicherweise ein gutes Ende – für Tier und Mensch. Was die Hündin auf ihrer 40 Kilometer langen Tour in den Salzburger Flachgau erlebt hat, das bleibt wohl ganz alleine ihr Geheimnis.