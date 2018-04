In Hütte eingenickt: Tourengeher löste Suchaktion aus

Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz - © APA (Archiv/Jäger)

Eine Suchaktion nach einem vermissten Skitourengeher ist im obersteirischen Gesäuse am Karsamstag ebenso glücklich wie kurios ausgegangen. Ein 77-jähriger Wiener, der sich von seiner Gruppe getrennt hatte, war nicht wie vereinbart am Treffpunkt erschienen, wie die Landespolizeidirektion am Ostersonntag mitteilte. Die Rettungskräfte fanden ihn schließlich: Er war in einer Hütte eingeschlafen.