In Österreich gesuchter Serbe in Belgrad getötet

Luka R., ein wegen einer Schießerei vor dem Hotel Hilton in Wien im März 2017 gesuchter Serbe, ist in der Nacht auf Mittwoch in Belgrad getötet worden. Laut serbischen Medienberichten wurde der 37-jährige vor einem Nachtlokal im Stadtzentrum erschossen. Nach dem Angreifer wird gefahndet.

Luka R. hatte zuletzt im September 2017 wegen eines mutmaßlichen Angriffes auf den Konvoi des serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic für Schlagzeilen gesorgt. R. saß damals am Steuer eines schwarzen Bentleys, den er gegen den Dienstwagen von Vucic fuhr. Dem Auto dahinter, in dem sich der Sicherheitsdienst des Präsidenten befand, wurde der Weg abgeschnitten. Dem dritten Wagen der Präsidentenkolonne gelang es schließlich, den Bentley aufzuhalten. Luka R. und zwei weitere Wageninsassen kamen für 30 Tage in Haft. Beim Vorfall vor dem Hilton Hotel hatte Luka R. nach früheren Angaben eines Sprechers des Bundeskriminalamtes den Schuss abgegeben, der einen Rumänen schwer verletzt hatte. In Belgrad war der als Bodyguard in Nachtlokalen tätige Luka R. zuletzt auch als Drogendealer polizeibekannt. (APA) Leserreporter Feedback