In U-Boot ermordete Journalistin Kim Wall beigesetzt

KIm Wall wurde auf dem U-Boot ermordet - © APA (AFP/Archiv)

Fast ein Jahr nach der Tat ist die in einem U-Boot ermordete schwedische Journalistin Kim Wall beigesetzt worden. Die Zeremonie habe bereits am Freitag stattgefunden und sei rein privat gewesen, sagte die Mutter der 30-Jährigen am Mittwoch der dänischen Zeitung “BT”. Auf Facebook veröffentlichte sie ein Foto der Feier unter freiem Himmel.