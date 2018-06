In Wien festgenommener US-“Most Wanted” bleibt im Gefängnis

Der 50-jährige Ex-Soldat hatte einen Enthaftungsantrag gestellt - © APA

Ein Ende April in Wien festgenommener US-“Most Wanted”, der von den Vereinigten Staaten wegen 74 verschiedener Anklagepunkte strafrechtlich verfolgt wird, bleibt vorerst in der Justizanstalt Josefstadt. Das hat das Landesgericht für Strafsachen am Mittwochnachmittag entschieden, wie Gerichtssprecherin Christina Salzborn der APA mitteilte.