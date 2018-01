Indien begrenzt für inländische Besucher Zugang zu Taj Mahal

“Wir müssen für die Sicherheit des Bauwerks und der Besucher sorgen. Die Bewältigung der Menschenmassen zeichnet sich als eine große Herausforderung für uns ab”, sagte ein Mitglied von Indiens Archäologie-Aufsicht (ASI), die das Taj Mahal verwaltet.

Experten zufolge verstärken die wachsenden Besuchermengen die Abnutzungen an dem weißen Marmorgrabmal. Es muss ohnehin regelmäßig gesäubert werden, um seiner Verfärbung durch Luftverschmutzung Einhalt zu gebieten. Die Entscheidung zur Begrenzung der Besucherzahlen wurde getroffen, nachdem zu Silvester fünf Besucher in einem Menschengedränge am Taj Mahal verletzt worden waren.

Millionen größtenteils indische Touristen besuchen das Taj Mahal jedes Jahr. Der Großmogul Shah Jahan hatte es im 17. Jahrhundert den palastartigen Bau aus weißem Marmor als Grabmal für seine verstorbene Frau Mumtaz Mahal bauen lassen.

(APA/ag.)