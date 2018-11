Indonesiens Behörden fanden “kleine Mängel” in Boeing 737

Nach dem Absturz einer brandneuen Boeing 737 MAX des Billigfliegers Lion Air hatte das Ministerium eine Überprüfung aller Maschinen desselben Typs im Betrieb indonesischer Fluggesellschaften angeordnet. Seinen Angaben zufolge wurde bisher ein halbes Dutzend der zehn betroffenen Maschinen kontrolliert.

Die Boeing mit 189 Menschen an Bord war am Montag kurz nach dem Start in Jakarta ins Meer gestürzt. Laut Lion Air hatte sie auf dem vorangegangenen Flug ein technisches Problem, das aber behoben wurde. Daten spezialisierter Internetseiten deuten darauf hin, dass es Probleme mit den Höhen- und Geschwindigkeitsanzeigen gab. Die Sorge ist, dass die Probleme mit dem neuen Boeing-Modell 737 MAX 8 zusammenhängen.

Der britische Experte Stephen Wright vermutet ein mögliches Problem mit dem neuen Pitot-Statik-System, das die Bordinstrumente unter anderem mit Angaben zur Fluggeschwindigkeit und -höhe speist. Aufschluss könnten die beiden Flugschreiber der Unglücksmaschine geben, die alle wichtigen Flugdaten sowie die Gespräche im Cockpit aufzeichnen. Am Donnerstag wurde der Flugdatenschreiber gefunden, die Suche nach dem Stimmenrekorder ging hingegen am Freitag weiter.

Auch der Rumpf der Maschine wurde bis Freitag noch nicht gesichtet. An den Untersuchungen zur Unglücksursache beteiligen sich auch Experten von Boeing und der US-Verkehrssicherheitsbehörde.

(APA/ag.)