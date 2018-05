Indonesiens Polizei erschoss vier mit Schwertern Bewaffnete

Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen nach Angriffen - © APA (AFP)

Polizisten in Indonesien haben vier Männer erschossen, die ein Polizeirevier mit Samurai-Schwertern angegriffen haben. Die Gruppe habe mit einem Mini-Bus das Tor vor dem Revier in Riau auf der Insel Sumatra durchbrochen und Polizisten mit den Schwertern attackiert, teilte die Nationalpolizei am Mittwoch mit. Die Beamten hätten daraufhin das Feuer eröffnet. Der fünfte Angreifer habe fliehen können.