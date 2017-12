Indonesischer Vulkan Sinabung spuckt Rekordmenge an Asche und Gas aus

In dem Gebiet existieren zahlreiche aktive Vulkane - © APA (AFP)

Bei seinem stärksten Ausbruch in diesem Jahr hat der indonesische Vulkan Sinabung Wolken von Gas und heißer Asche ausgespuckt. Tausende Menschen seien von dem Ausbruch auf der Insel Sumatra am Mittwoch betroffen gewesen, sagte der örtliche Chef der Katastrophenschutzbehörde am Freitag. Weil die Gefahrenzone aber rechtzeitig evakuiert worden sei, wurde nach Behördenangaben niemand schwer verletzt.