Industrie fordert dringend Ausbau der HTL-Angebote

MINT meint technische Fächer, das Wort setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Studienfachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zusammen. MINT-Absolventen – auch aus dem schulischen Bereich (HTL) – sind sehr gefragt. “Der Fachkräftemangel vor allem in diesem Bereich zählt nach wie vor zu den zentralen Herausforderungen der Unternehmen”, sagte Koren am Dienstag vor Journalisten in Wien. “Deshalb bleibt auch die Sicherstellung des MINT-Nachwuchses eine Schicksalsfrage des Standortes.” Die Digitalisierung könnte die Probleme verschärfen, denken drei von vier von der IV befragten Firmen.

“Entscheidend wird dabei unter anderem sein, dass nun jener Schultyp ausgebaut wird, um den man uns international beneidet und der zum echten Standortvorteil geworden ist – die HTL. Bei deren Weiterentwicklung müssen wir auch Megatrends wie Digitalisierung und Industrie 4.0 verstärkt berücksichtigen”, so Koren.

Die IV hat eine Reihe Handlungsempfehlungen formuliert: Eine Bildungs-und Berufsberatung müsse als eigener, expliziter Unterrichtsgegenstand in allen Schultypen verankert werden. Es brauche eine Verdreifachung der Zahl der “MINT-Schulen” und “MINT-Kindergärten” bis 2022. Auch sollten regionale Plattformen eingerichtet werden, um den Bedarf an beruflichen Ausbildungen zu erheben und in schulische Entwicklungspläne einzubeziehen. Da es tendenziell auch einen Pädagogenmangel an HTL gebe, fordert die IV die Gewährleistung eines attraktiven Quereinstiegs für fachtheoretische und fachpraktische Pädagoginnen und Pädagogen an HTL.

Koren verwies darauf, dass die IV mit Schulen, Universitäten aber auch Kindergärten kooperiert. Es gehe darum, über attraktive Berufsmöglichkeiten und Karrierewege in den MINT-Berufen zu informieren.

Einer IV-Erhebung zu den MINT-Fächern aus dem Vorjahr zufolge gibt es in den Bereichen Technik/Produktion (inkl. IT) große unternehmensseitige Rekrutierungsprobleme bei Hochqualifizierten (57 Prozent), gefolgt von Forschung/Entwicklung (44 Prozent) und Management/Personalführung bzw. Verkauf/Marketing (je 19 Prozent). Wenig Probleme gibt es bei Administration/Büro (7 Prozent).

