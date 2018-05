Infineon investiert 1,6 Mrd. Euro in Chipfabrik in Villach

Dies teilte Infineon-Chef Reinhard Ploss am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) und Infineon Österreich-Chefin Sabine Herlitschka mit.

Der Ausbau des Standorts Villach ist für Infineon die bisher größte Einzelinvestition des Konzerns. Infineon-Vorstandschef Reinhard Ploss hat sich für die Investition in Kärnten auch wegen der günstigen Rahmenbedingungen entschieden, “die Forschungsförderung, die steuerlicher Natur ist, hat hier ganz klare Vorteile”, sagte Ploss im ORF-“Mittagsjournal”.

Villach ist im Infineon-Konzern das Kompetenzzentrum für Leistungshalbleiter. In Kärnten wurde die Fertigung solcher Halbleiter auf 300-Millimeter-Dünnwafern entwickelt, die dann am Standort Dresden in den vergangenen Jahren zur vollautomatisierten Volumenfertigung ausgebaut wurde. Dresden ist der größte Standort von Infineon zur Wafer-Verarbeitung und es wird erwartet, dass die dortige 300-Millimeter-Fertigung bis 2021 ausgelastet ist.

“Wir haben heute in Villach nur eine kleine 300-Millimeter-Fertigung und diese wird nun zu einer großen Fertigung ausgebaut”, sagte Ploss. “Das bringt einmal deutliche Produktivitätsfortschritte, und unsere Kunden wünschen sich, dass wir aus zwei Standorten liefern können und damit Versorgungssicherheit sichern.”

Villach habe die Investition wegen der “Kombination von Kompetenz in der Spitzentechnologie Leistungshalbleiter und ganz klar attraktive Rahmenbedingungen in Österreich” bekommen, sagte die Österreich-Chefin von Infineon, Sabine Herlitschka, im “Mittagsjournal”.

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sprach in einer Aussendung von einem “regelrechten Turbo-Boost” für das Bundesland Kärnten und von einer Investitionssumme, die “für Kärnten und für Österreich nicht alltäglich ist”. Auch die Bundesregierung habe sich für die Investition stark eingesetzt, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). “Wir haben versucht zu überzeugen und sind froh, dass die Entscheidung jetzt für das Investment in Österreich ausgegangen ist.”

Infineon ist mit einem Marktanteil von 18,5 Prozent laut den Marktforschern von IHS Markit weltweit der größte Anbieter von Leistungshalbleitern. Diese Energiesparchips steuern möglichst effizient den Stromfluss etwa in Elektroautos, Zügen, Windkraft- und Solaranlagen sowie Netzteilen für Handys, Notebooks und Rechenzentren.

(APA)