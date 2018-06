Mieten sind Preistreiber: Inflation steigt auf 1,9 Prozent

Wohnungsmieten verteuerten sich um 3,8 Prozent - © APA (Hochmuth)

Die Inflationsrate ist im Mai auf 1,9 Prozent gestiegen, dabei verteuerten sich die Wohnungsmieten mit plus 3,8 Prozent gleich doppelt so stark. Im Vormonat April lag der Preisanstieg im Jahresabstand bei 1,8 Prozent. Stärkste Preistreiber waren im Mai Wohnen und Treibstoffe, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte. Gegenüber April betrug die Teuerung im Mai 0,2 Prozent.