“Info-Sperre”: Kickl lässt sich bei Dringlicher Anfrage vertreten

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) wird sich am Mittwoch nicht der Opposition stellen. - © APA / AFP/ Tobias SCHWARZ

Nachdem die kolportierten Pläne des Innenministeriums, eine Info-Sperre gegen kritische Medien zu verhängen und den Fokus in der polizeilichen Medienarbeit stärker auf Ausländerkriminalität zu legen, an die Öffentlichkeit geraten waren, will sich Minister Herbert Kickl (FPÖ) am Mittwoch offenbar nicht der Opposition stellen.