Informeller Rat zur Zukunft der Jugendstrategie in Wien

Die Jugendstrategie soll Leitlinien der jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa festlegen. Der Kommissionsvorschlag von Mai dieses Jahres wird in Wien erstmals auf Ebene der Fachminister erörtert. Geleitet wird das Treffen von EU-Kommissar Tibor Navracsics, der im Anschluss an die Beratungen gemeinsam mit Bogner-Strauß eine Pressekonferenz geben wird (12.45 Uhr). Jugendminister wichtiger Länder wie Frankreich, Deutschland oder Noch-EU-Mitglied Großbritannien lassen sich bei den Beratungen vertreten.

(APA)