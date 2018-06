Infostand der Identitären in Salzburg: NEOS mit Antrag an Bürgermeister

Die NEOS wollen dabei aufklären, wie es dazu kam, dass die Identitären für ihren Infostand am Platzl in der Salzburger Innenstadt eine Genehmigung erhielten. Was NEOS-Klubobmann Sebastian Huber dabei sauer aufstößt: Der Infostand ist in seiner Erscheinung kaum von den Ständen politischer Parteien zu unterscheiden.

In einer Anfrage an Bürgermeister Harry Preuner soll nun geklärt werden, ob die Identitären für ihren Stand um eine Genehmigung ansuchten und ob eine Genehmigung auch in Zukunft erteilt wird.

Infostand der Identitären: Passantin bei Streit verletzt

In der Salzburger Innenstadt kam es Samstagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einer Gruppe linker Demonstranten und Mitgliedern der Identitären-Bewegung. Neben einem verbalen Wortgefecht flogen Eier und Joghurtbecher, eine Passantin wurde dabei leicht verletzt.

Identitären-Bewegung wird als rechtsextrem eingestuft

Die Identitäre Bewegung ist eine Gruppierung mit französischen Wurzeln, die sich gegen “Multikulti-Wahn”, “unkontrollierte Massenzuwanderung” und den “Verlust der eigenen Identität durch Überfremdung” ausspricht. Vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW) werden die Identitären als rechtsextrem eingestuft. In Österreich ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Gruppierung – wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung und der Verhetzung. Erst kürzlich gab es deshalb Hausdurchsuchungen. Die rechtsgerichtete Gruppe wird vom Verfassungsschutz beobachtet.

