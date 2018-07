Inga Horny verlässt Altstadt-Marketing

Im Jahr 2000 hat Inga Horny die Funktion als Geschäftsführerin der Altstadt Salzburg Marketing übernommen, davor war sie als Citymanagerin in Bruck an der Mur tätig. “Der Altstadt-Verband ist inhaltlich und finanziell gut gerüstet für die Zukunft. Für mich ist das jetzt der beste Zeitpunkt, um noch einmal neue Erfahrungen zu sammeln, mich anderen Herausforderungen zu stellen und Impulse zu setzen“, so Inga Horny in einer Aussendung am Mittwoch.

Horny setzt bei Vermarktung auf innovative Projekte

Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stand die gemeinsame Entwicklung von Projekten mit den Altstadt-Unternehmern. Auf der Suche nach Produkten und innovativen Projekten, die der Altstadt noch fehlten, um im Jahreskreis attraktiv zu sein, setzte sie vor allem auf Kultur. Drei große Festivals wurden etabliert: Das Jazz-Festival “Jazz & The City”, das Handwerks- und Designfestival “Hand.Kopf.Werk.” und das beliebte Kulinarikfestival “Eat & Meet”.