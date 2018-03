Ingenieur warnte vor Brückeneinsturz in Florida

Sechs Menschen starben bei dem Brückeneinsturz - © APA (AFP/Getty)

Vor dem Einsturz einer Fußgängerbrücke in Florida ist eine telefonische Warnung vor Rissen in der Konstruktion ungehört verhallt. Das berichteten US-Medien am Freitag. Einer der Ingenieure habe zwei Tage vor dem Einsturz, bei dem sechs Menschen starben, versucht, einen Mitarbeiter der Baubehörde über seine Beobachtungen zu informieren.