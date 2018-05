Initiative startet Kampagne gegen Afghanistan-Abschiebungen

Diakonie-Direktor Chalupka kritisiert Spruchpraxis in Asylverfahren - © APA

Eine neue Initiative um Diakonie und Volkshilfe hat am Dienstag eine Kampagne gegen Abschiebungen nach Afghanistan gestartet. Unter dem Titel #sichersein wurde die Regierung bei einer Pressekonferenz aufgefordert, sich an die eigenen Verpflichtungen zu halten und niemanden in ein Land auszuliefern, wo ihm der Tod droht. Prominente Unterstützer der Kampagne sind Margit Fischer und Karl Markovics.