Innsbruck: Unbekannter sticht 40-Jährigem Messer in den Rücken

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos (Symbolbild). - © Bilderbox

Ein bisher noch unbekannter Mann hat am späten Donnerstagabend in der Innsbrucker Meinhardstraße einem 40-jährigen Russen ein Messer in den Rücken gestochen. Der Täter flüchtete daraufhin, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb vorerst erfolglos.