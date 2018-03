Trump erwägt Ausweisung russischer Diplomaten

Der US-Präsident will auf den Giftanschlag in Südengland reagieren - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump erwägt einem Insider zufolge die Ausweisung von russischen Diplomaten wegen des Giftanschlags auf einen Ex-Spion in Südengland. Der Schritt hänge von der Reaktion anderer europäischer Staaten ab, sagte eine mit der Situation vertraute Person am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Eine Entscheidung könnte schon am Montag verkündet werden.