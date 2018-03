Intensive Ermittlungen nach Bluttat in Schwechat

Frau durch fünf Messerstiche getötet - © APA (Gindl)

Die am Dienstagabend in einer Wohnung in Schwechat in Niederösterreich aufgefundene zweifache Mutter ist laut Obduktion durch fünf Messerstiche in die Brust und in den Rücken getötet worden. Gerichtsmedizinische Untersuchungen zur Feststellung des Todeszeitpunktes seien noch nicht abgeschlossen, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Donnerstag auf Anfrage mit.