Inter verlor mit 0:0 gegen Lazio weiter an Boden

Inter und Lazio trennten sich torlos - © APA (AFP)

Inter Mailand verliert in der italienischen Fußball-Serie-A weiter an Boden. Am Samstag musste sich das Team von Trainer Luciano Spalletti zuhause gegen Lazio Rom mit einem 0:0 zufriedengeben und weist bereits sieben Punkte Rückstand auf Leader Napoli auf. Der einstige Tabellenführer Inter holte in den jüngsten vier Spielen nur zwei Zähler und wartet weiter auf den ersten Sieg seit 3. Dezember.