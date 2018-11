Interimscoach Solari wird laut Medienberichten Real-Trainer

Solari mit dem besten Start eines Real-Trainers - © APA (Archiv/AFP)

Die Trainerfrage beim spanischen Rekordmeister Real Madrid ist offenbar geklärt. Der Club will Interimscoach Santiago Solari nach vier Siegen in vier Spielen offiziell zum neuen Cheftrainer machen, berichteten spanische Medien am Montag. Laut den Sportzeitungen “Mundo Deportivo” und “Marca” soll der Club beim spanischen Fußball-Verband (RFEF) bereits die dafür nötigen Unterlagen eingereicht haben.