International Opera Awards: Österreicher gingen leer aus

Günther Groissböck ging leer aus - © APA

Bei der Vergabe der International Opera Awards gestern, Montag, Abend in London sind die österreichischen Nominierten leer ausgegangen. Als beste neue Opernproduktion wurde “Billy Budd” am Teatro Real Madrid in der Regie von Deborah Warner ausgezeichnet – William Kentridges “Wozzeck” bei den Salzburger Festspielen war in dieser Kategorie ebenfalls nominiert gewesen.