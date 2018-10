Internationale Klima-Kommission hat Arbeit aufgenommen

“Wenn wir uns nicht schnell anpassen, dann drohen Mangel an Nahrungsmitteln, Energie und Wasser”, betonte Ban Ki-moon bei einem Festakt. Auf einer Weltklima-Konferenz 2020 in den Niederlanden soll ein Aktionsplan vorgelegt werden, kündigte die niederländische Ministerin für Wasserwirtschaft, Cora van Nieuwenhuizen an. “Wir können die Folgen des Klimawandels nicht länger ignorieren.” Die Ministerin nannte die extreme Dürre in diesem Sommer in Europa sowie starke Regenfälle und Hitzewellen.

Die Kommission mit Sitz in den Niederlanden wird von 17 Ländern unterstützt. Dem Vorstand gehören auch die Direktorin der Weltbank, Kristalina Georgieva, sowie Microsoft-Gründer Bill Gates an. Auch Hollywood-Star Leonardo DiCaprio sagte nach Angaben des Ministeriums seine Unterstützung zu.

(APA/dpa)