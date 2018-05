Internationaler Museumstag setzt auf Museen als Netzwerke

22 Wiener Museen haben sich dafür zu einem “InstaSwap” zusammengeschlossen: Jede teilnehmende Institution präsentiert am eigenen Instagram-Kanal ein Partnermuseum. Verfolgt werden kann dieser “InstaSwap” mit dem Hashtag #ViennaMuseumInstaSwap. “Die teilnehmenden Wiener Museen versuchen damit, Synergien zwischen den Museen sichtbar zu machen und mit den digitalen Besuchern zu teilen. So können die Sammlungen und deren Geschichten auch über den analogen Ausstellungsraum begreifbar gemacht werden”, heißt es am Montag in einer Aussendung.

Ziel des 1978 vom International Council of Museums (ICOM) ins Leben gerufen Museumstages ist es, die Öffentlichkeit auf die wichtige Rolle der Museen in der gesellschaftlichen Entwicklung aufmerksam zu machen. “Museen sammeln, erforschen und bewahren und vermitteln unser gemeinsames kulturelles Erbe und machen damit wissenschaftliche Erkenntnisse für alle zugänglich”, erläutert Daniella Spera, ICOM Österreich-Präsidentin und Direktorin des Jüdischen Museums Wien, am Montag in einer Aussendung.

Bereits am vergangenen Wochenende luden rund 120 Museen und Sammlungen in Niederösterreich zum “NÖ Museumsfrühling”, beim “Salzburger Museumswochende” standen rund 50 Museen in Stadt und Land offen. Bereits von 1. bis 13. Mai veranstalteten 50 Häuser in Oberösterreich eine ganze Aktionswoche.

