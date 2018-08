Internationaler Straßenzeitungs-Preis an Linzer Zeitung

Dies teilte die Zeitung am Dienstag mit. Sie setzte sich zwischen September 2017 und Frühjahr 2018 durch verschiedene Schwerpunkte und Events mit dem Thema Öffentlichkeit und Verdrängung auseinander. Teil der Kampagne war unter anderem der “Poetry Slam – Öffentlicher Raum und Vertreibung” im Februar mit Gästen von Straßenzeitungen aus sieben Städten. Zudem wurden in einer laufenden Schreibwerkstatt mit der Schriftstellerin Dominika Meindl die Erfahrungen ausgegrenzter Menschen und Obdachloser für die Zeitung gesammelt. Weiters gab es mehrere Aktionen zur Rückeroberung des öffentlichen Raumes wie der “Linzer Ämtermarathon 2018” und zahlreiche soziale Stadtführungen mit dem Titel “Gratwanderung durch das obdachlose Linz”.

Kupfermuckn-Chefredakteur Heinz Zauner sieht den Gewinn des INSP-Awards auch als eine große Auszeichnung anlässlich des 35-Jahres Jubiläums des Vereines “Arge für Obdachlose”. Der Verein ist ein Pionier der Wohnungslosenhilfe in Oberösterreich und bietet integrative Hilfen zum Wohnen und Beschäftigung in Linz und Delogierungsprävention im Mühlviertel an. Die INSP vereinigt über 100 Straßenzeitungen in 34 Ländern und in 24 Sprachen mit fünf Millionen Lesern weltweit. Bei der jährlichen Konferenz werden in mehreren Kategorien – darunter “Bestes Foto”, “Beste Titelseite” – die Auszeichnungen durch eine internationale Jury vergeben.

