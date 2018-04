Internationales Ermittlerteam für Mordfall Kuciak gebildet

Hintergründe des Doppelmordes noch unklar - © APA (AFP/Archiv)

Im Fall des Doppelmords am Investigativjournalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten wird ein internationales Team ermitteln. Der slowakische Generalstaatsanwalt Jaromir Ciznar hat am Mittwoch in Haag ein entsprechendes Abkommen mit Vertretern italienischer Justizorgane sowie Europol und Eurojust unterschrieben, berichteten Medien in der Slowakei am Donnerstag.